Вертолет, что разбился в горах на Прикарпатье, мог быть предназначен для перевозки контрабанды (видео)

Вертолет, что разбился в горах на Прикарпатье, мог быть предназначен для перевозки контрабанды. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Он был без регистрационного номера, зато с шестью ящиками сигарет без акцизных марок. В полиции подозревают - это мог быть незаконный полет контрабандиста. Ведь у пилота, тело которого нашли возле вертолета, был заграничный паспорт.

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В полиции сообщили, что разрешения на полет не было дано, поэтому он был незаконным.

Также эсперты объяснили, что скорее всего это транспортное средство было приобретено на территории Европы и незаконно ввезено в Украину.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в 14:40 вблизи села Яблуница Ивано-Франковской области спасатели обнаружили в труднодоступном месте обломки воздушного судна и тело мужчины.