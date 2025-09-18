Наблюдается ненормальный перекос в количестве поступающих.

В Украине наблюдается ненормальная статистика по гражданам, которые стремятся поступить на обучение в аспирантуру: более 80% из них - мужчины. Об этом рассказала на пресс-конференции директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

"Мужчин значительно больше, чем женщин, выбирают поступление в аспирантуру", - сообщила она.

Она также привела конкретные цифры: всего на сдачу экзамена для поступления в аспирантуру в этом году зарегистрировались более 16,3 тысячи человек. Из них на мужчин приходится 13,1 тысячи человек, на женщин - всего 3,2 тысячи человек.

Проблема псевдостудентов-уклонистов

Как писал УНИАН, с начала полномасштабной войны правительство пытается закрыть законодательные лазейки уклонения от мобилизации через обучение в высших учебных заведениях.

Одной из последних новаций является намерение правительства закрыть схему "вечного" обучения в вузе, когда мужчины умышленно затягивают обучение, чтобы не потерять бронь от мобилизации после получения диплома.

Так, в августе Кабмин согласовал новый законопроект, согласно которому отсрочка будет действовать только в том случае, если студент укладывается в определенные академические сроки обучения.

