АТБ вошел в перечень бизнесов с лучшим уровнем соблюдения налогового законодательства

Крупнейший продуктовый ритейлер Украины АТБ стал одним из первых отечественных продуктовых ритейлеров, который официально вошел в "Клуб белого бизнеса" - сообщество, объединяющее ответственных налогоплательщиков.

Государственная налоговая служба Украины своим приказом включила компанию в "Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства".

Речь идет о престижном в обществе и деловом сообществе статусе, подтверждающем прозрачность бизнес-модели и последовательную ответственность компании перед государством и обществом. АТБ стал одним из первых отечественных продуктовых ритейлеров, которые вошли в этот перечень.

Видео дня

"Поздравляю АТБ-маркет с включением в Перечень плательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства! Один из крупнейших ритейлеров Украины последовательно демонстрирует прозрачность ведения бизнеса и ответственность в уплате налогов", - прокомментировал вхождение знакомой каждому в Украине сети в "Клуб белого бизнеса" председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Лидер отрасли и крупный донор бюджета

АТБ много лет подряд является безоговорочным лидером украинского рынка розничной торговли. Компания возглавляет отрасль по объему товарооборота, количеству торговых точек, широте ассортимента продукции и численности работников.

В то же время "АТБ Маркет", несмотря на вызовы военного времени, стабильно удерживает позиции крупнейшего налогоплательщика в ритейле и среди экономических субъектов страны в целом.

Только за первое полугодие 2025 года предприятия группы компаний АТБ уплатили 18,02 млрд грн налогов и сборов. Это на 35,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2024 года сумма налоговых платежей АТБ достигла 28,61 млрд грн. Из них 18,61 млрд грн поступили в государственный бюджет, 6,52 млрд грн пополнили бюджеты громад присутствия бизнесов группы компаний АТБ, а 3,48 млрд грн получили целевые государственные фонды.

По сравнению с предыдущим годом налоговые отчисления компании выросли на 14%, что составляет более 4 млрд грн дополнительных поступлений.

Стабильная динамика даже во время войны

АТБ входит в первую десятку ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины. Даже в первый год полномасштабного вторжения компания обеспечила уплату 20,44 млрд грн налогов и сборов, что составило около половины всех налоговых поступлений от украинского ритейла.

Всего с начала полномасштабной войны налоговые взносы АТБ в бюджеты всех уровней уже превысили 74,11 млрд грн. Эти средства стали важным ресурсом для финансирования обороны страны, поддержки социальных программ и восстановления экономики.

Прозрачность и ответственность

Вхождение в "Клуб белого бизнеса" - очередное подтверждение, что АТБ придерживается самых высоких стандартов прозрачности и корпоративной ответственности. Несмотря на войну и значительные потери, компания продолжает инвестировать в развитие сети, сохранять рабочие места и системно выполнять налоговые обязательства.

Для украинской экономики это означает не только стабильные бюджетные поступления, но и является примером для других бизнесов в вопросах ответственности перед государством и обществом.