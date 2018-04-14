Двенадцать подозреваемых в погромах игорных заведений Киева арестовали без права залога

Сейчас правоохранители проверяют причастность злоумышленников к совершению еще 4 похожих преступлений.

Шевченковский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей 12 задержанным за совершение разбойных нападений на лотерейные пункты в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

«Всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины», – говорится в сообщении.

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В ночь на 12 апреля эти мужчины ворвались в пункт мгновенных лотерей на ул. Привокзальной, разбили там мебель и оборудование, после чего, угрожая кассирам оружием, похитили из кассы 4 тыс. грн. Менее чем через час они совершили похожее нападение на еще одно такое заведение, расположенное на ул. Малышко. Разбив в помещении мебель и оборудование, злоумышленники завладели деньгами в сумме свыше 10 тысяч гривен.

«Подозреваемых задержали по горячим следам. Вещественные доказательства, а именно оружие, боеприпасы и денежные средства изъяты», – отметили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проверяют причастность злоумышленников к совершению еще 4 похожих преступлений.