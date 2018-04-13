Держали в ошейнике на цепи, били и кололи ножом: в сети показали освобождения людей из рабства под Луганском (фото, видео)

Именно такое наказание владельцы дома определили для подсобных рабочих, которые не угодили им и не справились с ремонтными работами.

В сети обнародовали фотографии и видео освобождения людей из рабства в Луганской области.

Соответствующие материалы на своей странице в Facebook разместила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

"Трое суток держали в ошейнике на цепи, били, кололи ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству. Именно такое наказание владельцы дома определили для подсобных рабочих, которые не угодили им и не справились с ремонтными работами", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в полицию за помощью обратился местный житель, который рассказал о том, что по приказу владельцев дома, которые наняли его и еще четырех мужчин выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках, его удерживали на цепи, били, пытали и заставляли работать.

Читайте такжеВ Европе растет уровень трудового рабства - отчет

"Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 2 статьи 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы". Сейчас установлены как организатор преступления - хозяйка дома, так и все участники уголовного преступления. Продолжается проведение следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - подытожили в полиции.