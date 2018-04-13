Возле Рады облили красной краской памятник Ватутину, там произошла стычка (фото)

Памятник облит красной жидкостью.

В Киеве между представителями националистических организаций и представителями ветеранских организаций, которые пришли возложить цветы к памятнику Ватутину, произошли столкновения.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г.Киеве Оксана Блищик, один участник столкновения был доставлен в районное управление полиции.

"Одного доставили в управление, установили анкетные данные, отпустили. Есть сутки, чтобы определиться с правовой квалификацией", - заявила она.

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В то же время организация "Правый сектор/Киев" на странице в Facebook сообщила, что сегодня, 13 апреля, активисты помешали ветеранской организации и представителям партии "Оппозиционный блок" возложить цветы к памятнику Ватутину, расположенному в Мариинском парке возле Верховной Рады Украины.

Как сообщается, в событиях участвовали активисты "Правого сектора", С14, "Традиции и порядок" и другие националисты, к памятнику не допустили, в том числе, народного депутата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.

Также в заметке размещены фото, на которых видно, что памятник облит красной жидкостью.