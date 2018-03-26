Хаотично маневрировал: во Львове задержали пьяного водителя автобуса (видео)
19:41, 26 марта 2018Происшествия
104
Пассажиров в автобусе не было. Драгер показал у водителя более двух промилле алкоголя в крови.
Во Львове водитель задержал пьяного шофера междугороднего автобуса
В воскресенье, 25 марта, патрульные остановили водителя пригородной маршрутки в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Об этом сообщается в сюжете ТСН. О водителе, который на дороге хаотично маневрирует полосами, сообщил водитель грузовика. "Он, чтобы избежать столкновения, был вынужден выехать на встречную. Там же заблокировал водителя маршрутки и вызвал копов", - сказано в сообщении.
Читайте такжеВ Запорожской области подполковник насмерть сбил пешехода
Пассажиров в автобусе не было. Драгер показал у водителя более двух промилле алкоголя в крови.
Ранее в Киеве трамвай сошел с рельсов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter