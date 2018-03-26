Хаотично маневрировал: во Львове задержали пьяного водителя автобуса (видео)

Пассажиров в автобусе не было. Драгер показал у водителя более двух промилле алкоголя в крови.

В воскресенье, 25 марта, патрульные остановили водителя пригородной маршрутки в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщается в сюжете ТСН. О водителе, который на дороге хаотично маневрирует полосами, сообщил водитель грузовика. "Он, чтобы избежать столкновения, был вынужден выехать на встречную. Там же заблокировал водителя маршрутки и вызвал копов", - сказано в сообщении. Читайте такжеВ Запорожской области подполковник насмерть сбил пешехода Пассажиров в автобусе не было. Драгер показал у водителя более двух промилле алкоголя в крови. Ранее в Киеве трамвай сошел с рельсов.

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