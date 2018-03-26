Хаотично маневрировал: во Львове задержали пьяного водителя автобуса (видео)

19:41, 26 марта 2018
Происшествия
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Об этом сообщается в сюжете ТСН. О водителе, который на дороге хаотично маневрирует полосами, сообщил водитель грузовика. "Он, чтобы избежать столкновения, был вынужден выехать на встречную. Там же заблокировал водителя маршрутки и вызвал копов", - сказано в сообщении.

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Пассажиров в автобусе не было. Драгер показал у водителя более двух промилле алкоголя в крови. 

Ранее в Киеве трамвай сошел с рельсов.

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Теги: #ДТП#Львовщина