В Киеве трамвай сошел с рельсов (видео)

14:55, 24 марта 2018
Происшествия
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В Киеве трамвай сошел с рельсов / фото УНИАН

Об этом сообщается в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Согласно сообщение, движение трамваев приостановленно.

Информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 18 марта в Киеве, в Дарницком районе, на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой произошло ДТП с участием общественного транспорта - трамвай столкнулся с грузовиком.

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Теги: #трамвай#Киев