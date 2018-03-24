В Киеве трамвай сошел с рельсов (видео)
14:55, 24 марта 2018Происшествия
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Движение трамваев приостановлено.
В Киеве трамвай сошел с рельсов / фото УНИАН
На улице Глубочинской в Киеве, где проходят маршруты №№14 и 18 сошел с рельсов трамвай.
Об этом сообщается в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Согласно сообщение, движение трамваев приостановленно.
Информация о пострадавших отсутствует.
Как сообщал УНИАН, 18 марта в Киеве, в Дарницком районе, на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой произошло ДТП с участием общественного транспорта - трамвай столкнулся с грузовиком.
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