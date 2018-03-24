В Киеве трамвай сошел с рельсов (видео)

Движение трамваев приостановлено.

На улице Глубочинской в Киеве, где проходят маршруты №№14 и 18 сошел с рельсов трамвай.

Об этом сообщается в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Согласно сообщение, движение трамваев приостановленно.

Информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 18 марта в Киеве, в Дарницком районе, на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой произошло ДТП с участием общественного транспорта - трамвай столкнулся с грузовиком.