В Киеве в коллекторе теплотрассы обнаружили труп

12:41, 17 марта 2018
Происшествия
345
В Киеве в коллекторе теплотрассы нашли труп / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). 

Инцидент произошел на ул. Вадима Гетьмана, 27-А. 

Читайте такжеВ Киеве раскрыли жуткое убийство: тело мужчины замуровали в подвале (фото)

"На место происшествия прибыли спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам. Причины гибели выясняют правоохранительные органы", - говорится в сообщении. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ГСЧС#труп в Киеве#авария на теплотрассе Киев