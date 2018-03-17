В Киеве в коллекторе теплотрассы обнаружили труп

Причины гибели выясняют правоохранительные органы.

В Киеве в коллекторе теплотрассы обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Инцидент произошел на ул. Вадима Гетьмана, 27-А. Читайте такжеВ Киеве раскрыли жуткое убийство: тело мужчины замуровали в подвале (фото) "На место происшествия прибыли спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам. Причины гибели выясняют правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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