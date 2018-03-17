В Киеве в коллекторе теплотрассы обнаружили труп
12:41, 17 марта 2018Происшествия
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Причины гибели выясняют правоохранительные органы.
В Киеве в коллекторе теплотрассы нашли труп / фото УНИАН
В Киеве в коллекторе теплотрассы обнаружено тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Инцидент произошел на ул. Вадима Гетьмана, 27-А.
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"На место происшествия прибыли спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам. Причины гибели выясняют правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
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