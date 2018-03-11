Жуткое ДТП на Днепропетровщине: погибли три человека (фото)
17:06, 11 марта 2018Происшествия
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В результате ДТП возник пожар. Обе машины были уничтожены огнем.
В результате ДТП возник пожар / фото ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепропетровской области сегодня утром, 11 марта, произошло смертельное ДТП.
В результате аварии с участием грузовика мясокомбината погибли 3 человека, передает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что звонок по линии "101" поступило сегодня, 11 марта, 06:57. ДТП произошло на 295 км трассы Киев-Луганск-Изварино, неподалеку от села Богуслав.
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Спасатели обнаружили, что в результате столкновения грузовика Mercedes и "Мясной комбинат" с автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Обе машины были уничтожены огнем.
В результате ДТП погибли 3 человека, еще 3 пострадали. Сейчас они госпитализированы в 4 центральную городскую больницу. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.
Обе машины были уничтожены огнем / фото ГСЧС в Днепропетровской области
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