На Харьковщине полиция пресекла деятельность сети игорных заведений и подпольного цеха по изготовлению алкоголя
В Харьковской области сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и следственного управления полиции пресекли деятельность сети игорных заведений и подпольного цеха по изготовлению алкоголя.
Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Так, подпольные игорные заведения находились в Харькове и функционировали под видом интернет-клубов. В рамках расследования уголовного производства полицейские задокументировали проведения в данных заведениях азартных игр.
На основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски в 6 игорных заведениях и изъяли 100 единиц компьютерной техники, а также 191 тыс. грн и «черновые» записи.
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Также в Харькове и области оперативниками управления защиты экономики были проведены обыски в местах изготовления, хранения, реализации незаконно изготовленной ликероводочной продукции и в жилище фигурантов.
Правоохранители изъяли 1,3 тыс. литров фальсификата и оборудование для его изготовления. Также были задержаны организаторы незаконного производства.
Трем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога: одному из задержанных - 140 тыс. грн., двум остальным - по 35 тыс. грн.