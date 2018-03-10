На Харьковщине полиция пресекла деятельность сети игорных заведений и подпольного цеха по изготовлению алкоголя

В 6 игорных заведениях правоохранители изъяли 100 компьютеров, а также 191 тыс. грн, в подпольном цехе - 1,3 тыс. литров фальсификата и оборудование для его изготовления.

В Харьковской области сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и следственного управления полиции пресекли деятельность сети игорных заведений и подпольного цеха по изготовлению алкоголя.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Так, подпольные игорные заведения находились в Харькове и функционировали под видом интернет-клубов. В рамках расследования уголовного производства полицейские задокументировали проведения в данных заведениях азартных игр.

На основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски в 6 игорных заведениях и изъяли 100 единиц компьютерной техники, а также 191 тыс. грн и «черновые» записи.

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Также в Харькове и области оперативниками управления защиты экономики были проведены обыски в местах изготовления, хранения, реализации незаконно изготовленной ликероводочной продукции и в жилище фигурантов.

Правоохранители изъяли 1,3 тыс. литров фальсификата и оборудование для его изготовления. Также были задержаны организаторы незаконного производства.

Трем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога: одному из задержанных - 140 тыс. грн., двум остальным - по 35 тыс. грн.