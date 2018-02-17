На Житомирщине ликвидировали сеть по изготовлению фальсифицированного алкоголя (фото)

Также установлено почти 20 мест сбыта фальсифицированной ликеро-водочной продукции на территории Житомирской области.

В Житомирской области ликвидирована сеть по изготовлению фальсифицированного алкоголя и изъято 6 тонн ликеро-водочной продукции, которую дельцы сбывали по области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Новоград-Волынской местной прокуратурой при содействии сотрудников Управления защиты экономики в области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины разоблачила группу лиц, которые занимались изготовлением, транспортировкой и реализацией фальсифицированных алкогольных напитков", - сказано в сообщении.

Во время досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК Украины, проведен ряд следственных действий и установлено 7 складских помещений, где изготавливали коньяк и водку под видом известных марок.

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Кроме этого, установлено почти 20 мест сбыта фальсифицированной ликеро-водочной продукции на территории Житомирской области.

В течение 15-16 февраля 2018 года прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики, на основании постановлений суда проведено 11 санкционированных обысков в местах изготовления и хранения продукции, во время которых обнаружено и изъято 2,4 т спирта, 3,6 т готовой ликеро-водочной продукции (635 литров коньяка и 3 т водки), 5 литров ароматизатора «Коньяк».

Также во время обысков обнаружены денежные средства на сумму 4 тыс. долларов США и 60 тыс. грн, различного вида упаковочный материал и транспортное средство, которое использовали для доставки фальсификата потребителям.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на эту изъятую продукцию.

"Таким образом, благодаря совместным слаженным действиям прокуратуры и органов правопорядка ликвидирована сеть по изготовлению и распространению ликеро-водочной продукции сомнительного качества группы подакцизных товаров",- отмечают в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Новоград-Волынский отдел Нацполиции. Процессуальное руководство осуществляет местная прокуратура.