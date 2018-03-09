Задержание Рубана: в сети появилось оперативное видео с перевозкой оружия

На представленных кадрах можно видеть, как оружие грузят в авто.

Служба Безопасности Украины обнародовала запись оперативной съемки с попыткой Владимира Рубана переправить через линию разграничения на Донбассе партию оружия.

Читайте такжеВ сети показали обыски в квартире Рубана (видео)На представленных кадрах можно видеть, как оружие грузят в авто. Кроме того, в кадре появляются объекты, которые позволяют понять, по каким именно территориям следовал транспорт (в частности – стела с надписью "Горловка").

В запись также попали кадры задержания Рубана сотрудниками СБУ.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток. Сегодня глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.