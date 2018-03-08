Переговорщик Рубан задержан спецслужбами на линии разграничения - СМИ (видео)

В настоящее время задержанный Владимир Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.

Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта.

Об этом сообщили в соцсетях журналист Олег Челахов и волонтер Гайдэ Ризаева.

По данным источников Ризаевой в спецслужбах, Рубана задержали между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой.

По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку «запрещенного товара».

Официальных сообщений о подозрениях в его адрес на данный момент не появлялось.

Как пишет издание Страна.ua со ссылкой на свои источники в силовых структурах, Владимира Рубана задержали на линии разграничения с "ДНР" - пункте пропуска в поселке Зайцево Донецкой области.

Как утверждает собеседник издания, в настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.

В то же время, в распоряжении "Страны" оказалась видеозапись процесса документирования задержания Рубана.

Из нее следует, что инцидент произошел на одном из блок-постов, над которым развевается украинский флаг. На записи запечатлен стоящий боком к видеокамере глава "Офицерского корпуса".

Напротив него стоят мебельные столы, на которых выложен целый арсенал вооружения. Параллельно один из силовиков в камуфляже ведет осмотр багажника белого микроавтобуса.

Видео: Страна.ua

По сведениям Ризаевой, в процессе его задержания участвовали сотрудники Службы безопасности Украины и контрразведки, добавляет "Страна".

Ранее пользователь Егор Карпенко на странице в Facebook написал о задержании на блок-посту граждан, которые пытались провести с неподконтрольной территории значительный арсенал оружия.

"Сегодня вынужденные переселенцы вывозили с временно оккупированной территории свою мебель... Вот что нашли в шкафах и тумбочках на одном из пропускных пунктов", - отмечает он.

На обнародованных фото арсенала - взрыватели к минам, 80 миномет, несколько 120 мин, и полтора десятка автоматов, которые выложены на столы.

По информации Карпенко, задержание пытавшихся перевезти их людей осуществлялось силами пограничников Антитеррористического центра.

По сведениям Карпенко, это оружие пыталась провести "группа террористов под видом мирных жителей для осуществления террористических актов в тылу".

"При этом, интерьеры и местность, в которых были сделаны фото, обнародованные Карпенко, похожи на место задержания Рубана", - добавляет "Страна".