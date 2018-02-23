Смерть пограничника на полигоне Львовщины: задержан руководитель стрельб

По данным прокуратуры, к трагическому происшествию привело нарушение техники безопасности руководителем стрельб.

Военная прокуратура Львовского гарнизона начала уголовное производство по факту превышения военным служебным лицом кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины служебных полномочий, в результате чего погиб 36-летний прапорщик.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

«Установлено, что 22 февраля руководитель стрельб кинологического учебного центра ГПС Украины, что в пгт Великие Мосты на Львовщине, во время выполнения учебных стрельб, нарушив порядок и технику безопасности во время их проведения, превысил служебные полномочия, чем вызвал гибель военнослужащего по контракту пограничной комендатуры быстрого реагирования кинологического учебного центра», - говорится в сообщении.

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По предварительной версии, 36-летний прапорщик, получив ранение головы, погиб около 12.30 на территории полигона учебного центра в результате детонации боеприпаса РПГ-7В (ручной противотанковый гранатомет).

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины осуществляет Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура гарнизона.

Как отмечает ТСН, руководителя стрельб - опытного офицера, который неоднократно был в зоне АТО - задержали и объявили ему о подозрении. За превышение власти и служебных полномочий полковнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля во Львовской области во время учебных стрельб на полигоне кинологического учебного центра в пгт Великие Мосты погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области.

По информации помощника начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимира Шеремета, прапорщик погиб во время учебно-тренировочной стрельбы из РПГ-7.