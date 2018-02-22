На Львовщине во время учений погиб пограничник

В настоящее время оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия.

Во Львовской области во время учебных стрельб погиб пограничник.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

«Сегодня во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, во Львовской области. По этому факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры», – говорится в сообщении.

Помощник начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимир Шеремет сообщил УНИАН, что прапорщик погиб около 13.00 во время учебно-тренировочной стрельбы из РПГ-7 (ручного противотанкового гранатомета).

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В настоящее время оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия.

Ранее в Марьинке военный застрелил сослуживца.