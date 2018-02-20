На Житомирщине этой зимой от переохлаждения уже умерло пятеро жителей области

На территории области сейчас обустроено 120 пунктов обогрева. В течение зимнего периода помощь оказали уже 291 человеку.

На Житомирщине в течение этого зимнего периода уже умерли от переохлаждения организма пять жителей области.

Об этом УНИАН сообщили в управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

“В области за эту зиму от переохлаждения организма пять жителей Житомирщины умерли и уже восемь обратились за медицинской помощью из-за обморожения”, - сказано в сообщении.В прошлом году в течение зимы по этой причине погибли 5 человек и 31 человек был травмирован.

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По прогнозам синоптиков, в течение следующих дней в области ожидается понижение температурных показателей: ночью до 12 и днем от 3 до 7 градусов мороза.

«Учитывая это, обращаемся к гражданам с просьбой быть крайне осторожными во время осложнения погодных условий», - отметил главный специалист управления гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук.

По его данным, на территории области сейчас обустроено 120 пунктов обогрева. В течение зимнего периода помощь оказали уже 291 человеку. «Пункты обогрева функционируют при КВЖРЕПах, поселковых, сельских советах, учреждениях здравоохранения и социальной защиты, при фельдшерско-акушерских пунктах», - уточнил Минчук.