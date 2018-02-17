Всего к ликвидации происшествия привлечено 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Причина возгорания сейчас устанавливается.

В Житомире четыре отделения огнеборцев ликвидировали пожар в жилом доме и спасли еще два дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

16 февраля в 19:35 в Службу спасения «101» Житомира поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме на две семьи. На место происшествия было направлено 2 отделения пожарных первой государственной пожарно-спасательной части.

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Уже на месте выяснилось, что из-за позднего обнаружения пожара и вызов спасателей, крыша дома, общей площадью 120 кв.м, уже был полностью охвачен пламенем. Также существовала угроза распространения возгорания на 2 жилые дома соседей, расположены по обе стороны на расстоянии 3-4 м. Оценив обстановку, начальник караула принял решение о привлечении дополнительного пожарного расчета части специальной техники аварийно-спасательного отряда и 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Одновременно с тушением пожарные подавали воду на защиту соседних сооружений. В 20:23 бойцам ГСЧС удалось локализовать пожар, а в 21:53 ликвидировать. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Спасатели не допустили увеличения масштабов пожара. Огнем уничтожена крыша дома.

Всего к ликвидации происшествия привлечено 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Причина возгорания сейчас устанавливается.