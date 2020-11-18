Врачи, заразившиеся коронавирусом после вакцины "Спутник V", есть в Томской, Ульяновской областях, Алтайском крае и на Кузбассе.

Пять медиков в Томской области заразились коронавирусом после первой прививки «Спутник V» против COVID-19. Таким образом, общее число врачей, заразившихся коронавирусом после вакцины «Спутник V», выросло до 10.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального депздрава.

В ведомстве уточнили, что согласившиеся на вакцинацию медработники получили первую дозу двухфазного препарата в начале октября.

«Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медицинскую помощь, в том числе пациентам с новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

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После первого этапа вакцинации инфекция была выявлена у четырех человек, после второго - еще у одного. В последнем случае вторая инъекция врачу была сделана 5 ноября, а 14 ноября тест показал наличие вируса. При этом клинических проявлений болезни у медика почти не было. Еще у двух инфицированных заболевание также протекает в легкой форме, у остальных двух - в среднетяжелой.

Также врачи, заразившиеся коронавирусом после вакцины «Спутник V», есть в Ульяновской области, Алтайском крае и на Кузбассе.

Российская вакцина от коронавируса: что о ней известно

В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

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Автор: УНИАН