В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса

В Израиле ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного.

Ученые из Израиля обнаружили антитела, которые активно борются с коронавирусной инфекцией в организме человека и могут быть применены для создания вакцины.

Об этом информирует израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннета.

Данную находку обнаружили специалисты из секретной лаборатории израильского Института биологических исследований.

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По словам Беннета, который ознакомился с исследованием, данные антитела атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме заболевшего.

Он отметил, что в настоящее время идет работа над регистрацией патента, после чего начнется комерческое производство вакцины. При этом он не сказал, когда именно она появится.