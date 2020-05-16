Немецкие вирусологи выступают против обязательной вакцинации от коронавируса

По их мнению, сейчас нет оснований прибегать к принудительной вакцинации населения Германии против коронавируса.

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вайлер выступил против обязательной вакцинации жителей ФРГ против коронавируса.

Об этом он заявил сегодня в городе Шверине, сообщает Deutsche Welle.

«У нас нет оснований для того, чтобы рассматривать вопрос обязательной вакцинации», - заверил он.

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По его словам, граждане Германии, безусловно, понимают, что если бы присутствовала безопасная вакцина против коронавируса, то это способствовало бы их здоровью.

Вайлер также рассказал, что еще несколько недель назад в ИРК была создана рабочая группа по вакцинам. В случае разработки соответствующей вакцины рассматривался бы вопрос о том, какие группы населения можно вакцинировать и каким образом, добавил он.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступал за введение так называемого паспорта иммунитета для тех лиц, которые уже переболели COVID-19. Впрочем, такая инициатива министра вызвала резкую критику со стороны оппозиции и ряда СМИ, которые указывали на значительные нарушения личных свобод и возможной дискриминации на рынке труда в случае реализации этого шага.

Как писал ранее УНИАН, в прошлом были случаи, когда ученым так и не удалось разработать эффективную вакцину от возбудителей заболеваний.

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