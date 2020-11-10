В компании намекнули, что размер заказа для развитых стран будет влиять на цену за одну дозу.

В компании BioNTech пояснили, по какой цене будет продаваться сенсационная вакцина от коронавируса, которую фирма разработала совместно с Pfizer.

В понедельник стало известно, что на третьем этапе клинических испытаний вакцина показала эффективность на уровне 90%. И это стало обнадеживающей новостью.

"Цена для США за первые 100 миллионов доз составляла 19,5 долларов за одну дозу", - цитирует Reuters слова главного стратегического директора BioNTech Райана Ричардсона.

Читайте такжеАмериканско-немецкая вакцина от COVID-19 не скоро поступит в продажу-СМИОн, очевидно, имел в виду соглашение о продаже вакцины, которое правительство США заключило с Pfizer в июле.

"Можете рассматривать это как образец того, какой цена на вакцину будет для развитого мира, если речь идет об аналогичных объемах", - добавил Ричардсон.

Он также допустил, что стоимость вакцины его компании будет разной для разных регионов мира. Во вторник компания BioNTech также сообщила, что будет использовать специальные термальные контейнеры для транспортировки флаконов с вакциной, когда их достанут из хранилища с ультра-низкой температурой. Вакцина, основанная на РНК коронавируса, будет поставляться и централизованно храниться при температуре 70 градусов ниже нуля по Цельсию. Об этом сказал исполнительный директор BioNTech Угур Шахин.

Термальные контейнеры будут поддерживать такую чрезвычайно низкую температуру до 10 дней. Это при условии, что температура воздуха вокруг низ будет составлять до 25 градусов тепла по Цельсию, а сами контейнеры не будут открывать. Также сообщалось, что вакцину можно хранить до 5 дней в обычном холодильнике.

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Перевод: Лесь Дымань