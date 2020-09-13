6 сентября AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за "необъяснимой болезни" у одного из добровольцев.

Британско-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca возобновил испытания вакцины от коронавируса, которые приостанавливали из-за заболевания одного из добровольцев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В AstraZeneca подчеркнули, что испытания возобновили после того, как Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения подтвердило безопасность препарата.

В компании не уточнили, какие именно проблемы со здоровьем были выявлены у одного из добровольцев.

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Вакцина от AstraZeneca: что известно

6 сентября фармацевтический гигант AstraZeneca приостановил испытания вакцины от коронавируса из-за "необъяснимой болезни" у одного из добровольцев.

Ранее AstraZeneca присоединилась к восьми другим компаниям, подписав соглашение, что они не будут добиваться преждевременного утверждения правительством какой-либо вакцины против коронавируса. Они пообещали, что подождут, пока у них не будет адекватных данных, показывающих, что любая потенциальная вакцина безопасна для предотвращения инфекции.

Вакцина AstraZeneca - одна из трех вакцин против коронавируса, находящихся на поздней стадии испытаний в США.

Вакцина от коронавируса в США: что известно

Главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.

США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний.

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Автор: Денис Прядко