Разрушает мозг: в США зафиксировали редкий случай заражения одноклеточной амебой

В большинстве случаев больной умирает.

Министерство здравоохранения Флориды рассказало о подтвержденном редком случае заражения микроскопической одноклеточной амебой Неглерии Фоулера, которая проникает в мозг человека и разрушает его.

Читайте такжеВ мире с начала пандемии коронавирусом заболели более 11 миллионов людейОб этом сообщает CNN.

В большинстве случаев больной умирает. С 1962 года во Флориде было зарегистрировано только 37 случаев такой болезни. Последний случай произошел в округе в округе Хилсборо.

Других подробностей в министерстве не раскрывают.

Известно, что Неглерия Фоулера обычно встречается в теплой пресной воде озер, рек и прудов. В организм человека она попадает через нос. В министерстве здравоохранения советуют не купаться в теплых водоемах или зажимать нос.

Всего в США было зарегистрировано лишь 143 случая заражения амебой. Только четверо заболевших выжили.

Ранее УНИАН писал, что в Монголии зафиксировали вспышку чумы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram