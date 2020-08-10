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В США уже более пяти миллионов человек заразились COVID-19

21:58, 10 августа 2020
Зарубежные новости
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В США уже более 5 млн случаев заражений COVID-19 / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в мире.

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Согласно этим данным, около 163 тыс. больных в стране умерли. Еще более 2,6 млн человек уже вылечились от инфекции.

За прошедшие сутки в США диагностировали 13,6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Как и ранее, США занимают первое место в списке стран по количеству выявленных случаев, а также с летальными исходами из-за инфицирования.

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