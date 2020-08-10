В США уже более пяти миллионов человек заразились COVID-19
21:58, 10 августа 2020Зарубежные новости
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За прошедшие сутки в США диагностировали 13,6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.
В США уже более 5 млн случаев заражений COVID-19 / REUTERS
В США за время пандемии зарегистрировали уже более 5 млн случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в мире.
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Согласно этим данным, около 163 тыс. больных в стране умерли. Еще более 2,6 млн человек уже вылечились от инфекции.
За прошедшие сутки в США диагностировали 13,6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.
Как и ранее, США занимают первое место в списке стран по количеству выявленных случаев, а также с летальными исходами из-за инфицирования.
- 9 августа, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 19 млн.
- В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса, кроме США входят Бразилия (3012412) и Индия (2153010).
- В Южной Корее сообщили, что обнаружили новый мутировавший коронавирус. В стране было зафиксировано три новых случая заражения новым вирусом.
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