Ученые установили, что некоторые люди уже рождаются чувствительными

Исследование британских ученых показало, что чувствительность может лежать в генах человека, но также и развиваться при воспитании и определенном жизненном опыте.

Способность ощущать чувства других и сопереживать им может быть следствием определенного набора генов.

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К такому выводу пришли исследователи из Университета Королевы Марии в Лондоне, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail. Всем нравятся люди добрые и чувствительные, но эти два качества нелегко в себе выработать, особенно если человек постоянно сталкивается с грубостью, неудачами и с жестокостью мира. Однако исследование британских ученых показало, что чувствительность может лежать в генах человека, но также и развиваться при воспитании и определенном жизненном опыте. Исследователи обнаружили, что некоторые люди были более добрыми и сострадающими, чем другие, причем половина этих различий являлась наследственной.

Подобные результаты получены после общения с 2 800 однояйцевыми и неоднояйцевыми 17-летними близнецами из Великобритании. Установлено, что число людей с генами чувствительности приблизительно в 5 раз больше, чем это изначально предполагалось. Ранее исследователи высказывали мысль о том, что лишь 10% человеческой доброты и чувственности объясняется генетикой. Новое открытие проливает свежий свет на то, как мы заводим близкие связи с людьми и ведем себя при разных ситуациях от общения на рабочем месте до разного рода вечеринок.

«Мы отличаемся друг от друга по степени чувствительности из-за накопленного жизненного опыта, но и по тому, какое воздействие этот жизненный опыт оказывает на нас, - рассказывает автор исследования профессор Майкл Плесс. - Наука всегда предполагала, что у чувствительности имеется генетическая основа. И вот впервые мы смогли реально оценить, какой именно объем чувствительности может объясняться генетическими факторами».

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