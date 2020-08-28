Также этот витамин помогает укрепить иммунную систему человека.

Исследование немецких ученых показало наличие тесной связи между питанием и старением кожи. По мнению научных экспертов, одним из лучших пищевых компонентов, способных восстановить тонус кожи и дать эффект ее омоложения, является витамин А.

Читайте такжеНазваны десять лучших продуктов с омолаживающим эффектомСогласно данным, представленным учеными Медицинского центра Дессау, Германия, и Института клинической фармакологии и токсикологии, витамин А действенно препятствует появлению признаков внешнего старения кожи, вызываемых ультрафиолетовым облучением. Его потребление усиливает защиту клеток кожи от повреждения.

Помимо того, витамин помогает укрепить иммунную систему человека, благоприятно сказывается на функционировании сердца, легких, почек – это тоже содействует эффекту омоложения кожи, улучшая ее состояние, пишет medikforum.

Богатыми пищевыми источниками витамина А являются паштет из печени, сыр, яйца, жирная рыба, молоко, йогурт, желтые фрукты, а также желтые, красные, оранжевые и листовые овощи. Принимать его можно и в добавках.

Ученые подчеркивают, что общее количество употребляемого за день витамина не должно превышать дозу в 1500 мкг. Избыток витамина А негативно сказывается на состоянии костей, печени, других органов.

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Автор: УНИАН