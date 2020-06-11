Не пробуйте: в ЮАР мужчина смешал три популярных напитка и умер

Доктора подозревают, что проблема была в самодельном пиве, в котором мог содержаться метанол, а не в смеси колы, молока и пива.

В ЮАР мужчина умер после того, как он смешал домашнее пиво, колу и молоко, а у его собутыльника появились проблемы со зрением.

Об этом сообщает News24.

В субботу, 6 июня, безработный Тапера Эдвард Кусени купил у соседа пол-литра самодельного алкогольного напитка за 20 южноафриканских рэндов. Вместе с братом он смешал пиво с колой и молоком, после чего уснул. На следующий день он продолжил пить. В понедельник Кусени почувствовал себя плохо, как и его собутыльник.

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Беременная жена африканца сначала решила, что у него похмелье, но ему становилось все хуже и хуже, как и его брату. В результате мужчину доставили в больницу, где он и умер.

Брат Кусени выжил, но теперь страдает от постоянных головных болей, и у него сильно испортилось зрение. Доктора подозревают, что в напитке мог содержаться метанол.

Запрет на продажу алкоголя вызвал в стране бум домашнего пивоварения. Однако поскольку некоторые люди использовали для производства напитка некачественное сырье, употребление самодельного алкогольного напитка приводило к смерти и увечьям.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 27 человек в Иране погибли от употребления метилового спирта в качестве защиты от коронавируса.

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