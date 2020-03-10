Спасались метиловым спиртом от коронавируса: в Иране погибли 27 человек

В общей сложности в больницы с алкогольным отравлением попали 218 человек. Некоторые пострадавшие потеряли зрение.

По меньшей мере 27 человек в Иране погибли от употребления метилового спирта в качестве защиты от коронавируса.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

Читайте такжеОпасается коронавируса: Сербия закрывает границы для путешественников из ряда странВ общей сложности в больницы с алкогольным отравлением попали 218 человек. Некоторые пострадавшие потеряли зрение. Власти допускают, что число смертей от метанола вырастет.

Почему люди употребляли промышленный спирт, не уточняется. Скорее всего, это связано с тем, что в стране в принципе запрещен легальный алкоголь.

Из всех стран на Ближнем Востоке в Иране самая тяжелая ситуация с распространением коронавируса. По последним данным, число зараженных на утро 10 октября составляет 7161 человек, погибших 237 человек. Международные санкции в отношении Ирана напрямую затрагивают фармакологическую индустрию, из-за чего страна испытывает дефицит медицинских препаратов.

По данным на утро 10 марта, коронавирусом в мире заразились более 113 тысяч человек, выздоровели почти 64 тысячи.

Ранее УНИАН сообщал, что в Иране из-за коронавируса временно освободили 70 тысяч заключенных.