Диетологи назвали консервы, которыми советуют запастись диетологи

Диетологи рекомендуют иметь в запасе эти четыре вида консервов.

Консервы – популярный продукт. Они помогают быстро приготовить блюдо, когда совсем нет времени. Кроме того, многие варианты имеют хорошую пищевую ценность. При выборе убедитесь, что в составе минимальное количество сахара и натрия, а также отсутствуют искусственные консерванты. Диетологи рекомендуют иметь в запасе эти четыре вида консервов.

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Бобы. Консервированные бобовые можно добавлять в салаты, к макаронам, в супы. Есть даже десерты на их основе. Бобы – отличный источник клетчатки и растительного белка. А в черных бобах, к примеру, содержится хороший показатель железа, передает medikforum.

Кокосовое молоко. В кокосовом молоке много триглицеридов со средней длиной цепи, что делает его здоровой альтернативой другой еде с высоким содержанием насыщенных жиров.

Маслины. Оливки черного цвета могут быть не только добавкой к омлету, салату. Это отличный вариант перекуса. Смешайте их с сыром и орешками для максимальной питательности.

Помидоры. Консервированные помидоры – отличная основа для соуса к пасте. В них можно тушить мясо, овощи. Если в консервах нет большого количества соли, вы получите максимум выгоды отантиоксиданта ликопена и присутствующего в них витамина С.