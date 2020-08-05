Люди в возрасте 15-24 года начали втрое чаще болеть коронавирусом - ВОЗ

Молодые люди заполонили пляжи и ночные клубы, поэтому количество молодежи, которая заболела COVID-19, значительно увеличилось.

С конца февраля до середины июля количество молодых людей, заболевших коронавирусом, увеличилось втрое.

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Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters . "Молодые люди заполонили пляжи и ночные клубы, поэтому количество молодежи в возрасте 15-24 года, которые заболели COVID-19 увеличилось с 4,5% до 15%", - отмечается в сообщении.

Эти данные основывают на анализе 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля в США, Испании, Германии, Франции и Японии.

"Молодые люди, как правило, менее бдительны в ношении масок и в социальном дистанцировании. Путешествия также увеличивают шансы заразиться и стать носителем COVID-19", - заявила менеджер больницы Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнст.

Также она добавила, что путешествия также повышают риски заболеть коронавирусной инфекцией.

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