Еще более 50 журналистов были убиты.

В мире с начала текущего года погибли 420 журналистов.

Об этом сообщает международная организация журналистов Press Emblem Campaign.

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Как сообщается, жертвами COVID-19 стали 366 работников СМИ в 47 странах.

Кроме того, 54 журналиста были убиты при различных обстоятельствах с января, в результате чего общее число погибших в этом году составило более 400 человек.

Как сообщается, за два месяца с 1 июля до начала сентября количество журналистов, умерших от коронавируса, увеличилось вдвое.

По данным Национальной ассоциации журналистов Перу, с марта от вируса умерли 82 работника СМИ. За Перу следует Эквадор - 40, в Индии умерли 36 журналистов, а в Бангладеш - 31.

Среди наиболее пострадавших стран на пятом месте находится Мексика, где не менее 26 журналистов стали жертвами Covid-19.

Следом идут США (20 погибших), Бразилия (19), Пакистан (10).

В Боливии, Великобритании и Нигерии погибли по восемь журналистов в каждой стране. В Гондурасе насчитывается уже семь жертв, 6 - в Никарагуа, по 5 - в России и Доминиканской Республике, 4 - в Испании и 4 - во Франции.

Три журналиста скончались от Covid-19 в Италии, а также в Камеруне, Египте, Гватемале и Сальвадоре.

По два смертельных случаях зарегистрировано в: Афганистане, Южной Африке, Алжире, Колумбии, Индонезии, Непале, Швеции.

Как минимум один журналист умер в Саудовской Аравии, Аргентине, Австрии, Бельгии, Канаде, Ираке, Иране, Японии, Казахстане, Кыргызстане, Марокко, Панаме, Парагвае, Демократической Республике Конго, Таджикистане, Того, Венесуэле и Зимбабве.

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Перевод: Екатерина Лиманская