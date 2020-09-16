В мире с начала текущего года погибли 420 журналистов.
Об этом сообщает международная организация журналистов Press Emblem Campaign.
Читайте такжеАмериканцы таки доказали: коронавирус может повреждать мозг
Как сообщается, жертвами COVID-19 стали 366 работников СМИ в 47 странах.
Кроме того, 54 журналиста были убиты при различных обстоятельствах с января, в результате чего общее число погибших в этом году составило более 400 человек.
Как сообщается, за два месяца с 1 июля до начала сентября количество журналистов, умерших от коронавируса, увеличилось вдвое.
По данным Национальной ассоциации журналистов Перу, с марта от вируса умерли 82 работника СМИ. За Перу следует Эквадор - 40, в Индии умерли 36 журналистов, а в Бангладеш - 31.
Среди наиболее пострадавших стран на пятом месте находится Мексика, где не менее 26 журналистов стали жертвами Covid-19.
Следом идут США (20 погибших), Бразилия (19), Пакистан (10).
В Боливии, Великобритании и Нигерии погибли по восемь журналистов в каждой стране. В Гондурасе насчитывается уже семь жертв, 6 - в Никарагуа, по 5 - в России и Доминиканской Республике, 4 - в Испании и 4 - во Франции.
Три журналиста скончались от Covid-19 в Италии, а также в Камеруне, Египте, Гватемале и Сальвадоре.
По два смертельных случаях зарегистрировано в: Афганистане, Южной Африке, Алжире, Колумбии, Индонезии, Непале, Швеции.
Как минимум один журналист умер в Саудовской Аравии, Аргентине, Австрии, Бельгии, Канаде, Ираке, Иране, Японии, Казахстане, Кыргызстане, Марокко, Панаме, Парагвае, Демократической Республике Конго, Таджикистане, Того, Венесуэле и Зимбабве.
Вас также могут заинтересовать новости:
- New York Times: Проверка температуры не помогает бороться с COVID-19
- CNN: Выздоровевшим от COVID-19 стоит проверить состояние сердца
- За сутки во всем мире выявлено 289 тысяч новых случаев заболевания COVID-19
- Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в США через несколько недель
- National Geographic: Что будет, если заразиться коронавирусом и гриппом одновременно?
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram