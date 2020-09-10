Каждый день в Украине и мире продолжает расти число новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро четверга, 10 сентября, в мире насчитывается уже 27,7 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. 18,7 млн больных выздоровели. Также зарегистрировано 902 тыс. летальных исходов.

Лидерами по количеству зараженных являются США - 6,3 млн, Индия - 4,3 млн, Бразилия - 4,1 млн.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

За минувшие сутки в Украине обнаружили 2 582 случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 10 сентября общее количество больных составляет 145 612.

Сейчас коронавирусом болеют 76 712 граждан. Количество выздоровевших составило уже 65 877. От начала пандемии умерло 3 023 человека.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (+339), Тернопольской (+251) областях и в Киеве (+298).

Коронавирус в Киеве: что известно

В столице вчера коронавирус обнаружили у 298 киевлян, 4 больных умерли. На сегодня в столице уже 16 тыс. 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 002 жителей Киева.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 10 сентября 2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко