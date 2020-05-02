Новый антирекорд: в РФ за сутки коронавирусом заразились более 9,5 тысяч человек
15:06, 02 мая 2020Зарубежные новости
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За последние сутки в РФ выздоровел 1 793 человека.
Иллюстрация / REUTERS
За последние сутки в России зафиксировали рекордные 9 623 новых случая коронавируса в 83 регионах и 57 смертей.
Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
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Отмечается, что среди новых случаев больше зарегистрировано в Москве - за 24 часа 5 358 инфицированных.
Всего по состоянию на 2 мая в РФ количество инфицированных COVID-19 возросло до 124 054 человек в 85 регионах, 1, 222 человека умерли, а 15 013 человек – выздоровели.
Как сообщал УНИАН, в мире количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом превысило 3,3 млн.
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