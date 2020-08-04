За сутки в мире зафиксировали более 170 тысяч новых случаев COVID-19

Лидером по количеству больных остаются США – 4 712 945 случаев.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 691 642 человека, выздоровели 10 853 195 человек. В целом подтверждено 18 196 221 случаев заболевания.

Читайте такжеЭксперты настаивают, что в условиях пандемии COVID-19 с осени стоит вакцинироваться от гриппа

Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 4 712 945 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 733 677 больных, Индии – 1 803 695 случаев, в России – 854 641, Южно-Африканской республике – 516 862.

Отметим, за прошедшие сутки по состоянию на утро в мире было зафиксировано 18 017 556 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки зарегистрировано 178 665 новых случаев COVID-19.

Как сообщал УНИАН, представитель ВОЗ Мария Ван Керхове заявила, что менее 10% населения было инфицировано коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram