Коронавирус не отступает: в ВОЗ сообщили о рекордном количестве зараженных COVID-19 за сутки
В мире с начала пандемии зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом - 259,8 тыс. Человек. Прошлый максимум был днем ранее: 17 июл число новых случаев заболевания составили 237,7 тыс.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
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Число заболевших COVID-19 в мире за день увеличилось на 259,8 тыс. человек, больше всего заразившихся вирусом выявили в США — 71,4 тыс. человек в сутки. За ними следуют Бразилия (45,4 тыс.) и Индия (34,8 тыс.).
Кроме того, в числе стран, в которых выявили больше всего новых заразившихся за день, находятся:
- ЮАР — 13,3 тыс. человек
- Киргизия — 11,8 тыс.
- Колумбия — 8 тыс.
- Мексика — 6,4 тыс.
Также рекордным за день стало число смертей: коронавируса за сутки забрал жизни 7 360 больных. Прошлый максимум был зарегистрирован 3 мая, тогда умерли 8 545 человек с COVID-19.
На данный момент общее число заразившихся во всем мире уже превысило 14 млн человек.
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