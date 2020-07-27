Bloomberg: В Китае началась самая большая вспышка коронавируса после снятия карантина в Ухане

Новая вспышка может означать, что даже быстрые и радикальные действия правительства не могут полностью искоренить коронавирус.

Китай сообщил о наибольшем количестве заражений за более чем 4 месяца. Борьба страны с распространением инфекции в своих западных и юго-восточных регионах повышает страх, что может произойти большое возвращение эпидемии.

Как пишет Bloomberg, нынешний скачок в количестве заражений - худший со времен, когда Китай подавил первую волну эпидемии, которая вспыхнула в марте в городе Ухань. Именно здесь вирус был впервые зафиксирован в прошлом году. Из 61 случая заражения, зафиксированных в понедельник, 57 были местными. А среди них 41 был зафиксирован в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это политически напряженный регион, в котором обращение Китая с местным мусульманским меньшинством спровоцировало глобальное осуждение.

Остальные случаи были выявлены в северной провинции Ляонин, в частности в портовом городе Далянь. Отсюда коронавирус уже распространился в несколько городов трех северных провинций Китая, а также попал на территорию южной провинции Фуцзянь.

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Новая вспышка заражения в Китае подчеркивает, что полностью подавить коронавирус почти невозможно, даже если страна способна реагировать быстро и агрессивно. Повышение случаев заражения наблюдается по всему Дальневосточному региону, а также в частях Европы. Ослабление мер социального дистанцирования позволяет коронавирусу снова быстро закрепиться. Bloomberg напоминает, что Китай успешно преодолел первую волну, во время которой заразились более 80 тысяч человек, в основном в провинции Хубэй. После этого Пекин пытался локализовать вспышки в разных частях страны: от промышленного узла в Гуанчжоу до северо-восточной пограничной провинции Хэйлунцзян и политического центра в Пекине.

С появлением новых вспышек чиновники, похоже, используют для борьбы уже отработанный сценарий массового тестирования и внедрения отдельных карантинных ограничений. В городе Урумчи, который играет роль столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района, метро и городские автобусы прекратили работу более чем на неделю. А в жилых комплексах действуют ограничения, которые определяют, сколько людей могут выходить и заходить.

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В Даляне чиновники заявили в выходные, что начнут тестирование всего населения города, в котором живет 6 миллионов человек. Таким образом, они собираются повторить подход Уханя в начале года. Такие масштабные проверки выявили сотни зараженных людей, у которых болезнь проходила без симптомов. Это позволило также отрезать скрытые центры распространения коронавируса.

Центральная власть Китая отправила в Далянь помощь. А председатель Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовей призвал город освободить больницы за 24 часа, чтобы они были готовы принимать пациентов с COVID-19.

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