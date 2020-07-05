Хотят самоизоляции: в Бразилии прошли массовые протесты из-за COVID-19

Страна на втором месте в мире по числу случаев коронавируса и на третьем - по количеству летальных исходов болезни.

В Бразилии тысячи протестующих вышли на акции против действий президента Жаира Болсонару, который игнорирует смертельную пандемию COVID-19.

Об этом сообщает Aljazeera в воскресенье, 5 июля.

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"Тысячи людей бросили вызов пандемии коронавируса в Бразилии, чтобы протестовать против действий президента Жаира Болсонару на фоне растущего возмущения из-за реакции власти на пандемию", - сказано в сообщении.

Согласно последним данным Университета имени Джонса Хопкинса (США), Бразилия находится на втором месте по количеству случаев коронавируса – 1 577 004, а также по количеству жертв – 64 265 человек.

Накануне бразильское правительство приостановили публикацию общего количества смертей и инфицированных COVID-19. Такой шаг критики назвали попыткой скрыть истинный масштаб эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 5 июля в мире зафиксировано 11 267 309 случаев коронавирусной инфекции – на 192 тысячи больше, чем сутками ранее.

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