"Мы победили": Лукашенко заявил об успехах в борьбе с COVID-19
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о победе над COVID-19.
Об этом сообщает БЕЛТА.
По его мнению, граждане страны продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии.
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«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», - заявил Лукашенко.
По состоянию на 2 июля в Беларуси коронавирусом заболели 62 тысяч 424 человека, умерли 398 человек.
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