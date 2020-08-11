В ВОЗ заявили, что надежда победить коронавирус еще есть

Глава ВОЗ Тедрос привел примеры стран, которые успешно остановили распространение COVID-19, сославшись на Новую Зеландию и Руанду.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что надежда победить пандемию коронавируса все еще существует, несмотря на отметки в 750 тыс. смертей и 20 млн случаев заболевания.

Читайте такжеМенее 10% населения переболели коронавирусом - ВОЗ

"На этой неделе мы достигнем 20 млн зарегистрированных случаев COVID-19 и 750 тыс. смертей", - заявил на виртуальной пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - "За этой статистикой скрывается много боли и страданий. Каждая потерянная жизнь имеет значение. Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды и ... никогда не поздно повернуть вспять".

Тедрос привел примеры стран, которые успешно остановили распространение COVID-19, сославшись на Новую Зеландию и Руанду, и похвалил страны, которые пострадали от крупных национальных вспышек и теперь быстро реагируют на местные всплески, передает medikforum.

«Мое послание предельно ясно: подавляйте, подавляйте, подавляйте вирус», - сказал он. - «Если мы эффективно подавим коронавирус, мы сможем безопасно открывать общества».

Между тем, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сказал, что обнаружение вакцины не означает автоматически конец пандемии COVID-19. «Наличие эффективной вакцины - это только часть ответа. Вы должны иметь возможность доставить эту вакцину населению, которое хочет и требует эту вакцину».

Как сообщал УНИАН.Здоровье, по состоянию на утро вторника, 11 августа, в мире зарегистрировано 20 014 574 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки добавились более 230 тысяч новых больных. При этом 734 803 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. В то же время за сутки умерли почти 5 тысяч человек. Вместе с тем 12 223 978 человек победили смертельный вирус.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram