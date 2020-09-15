Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США.

За сутки во всем мире выявлено 288 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 4 510 летальных случаев.

Читайте такжеНовый антирекорд: во Франции за сутки коронавирусом заболели больше 10 тысяч человекОб этом свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса.

Напомним, 13 сентября, во всем мире зафиксировано почти 143 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, и 2 502 летальных случаев.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 29 190 588 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 927 245 человек. Между тем, выздороветь удалось 19 775 100 пациентам.

Больше всего тех, кто выздоровел в Индии, Бразилии и США.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (6 553 399). На втором месте Индия – 4 846 427, на третьем - Бразилия (4 345 610), на четвертом - Россия (1 064 438), пятое место у Перу (729 619). Украина находится на 24 месте (160 679), между Индонезией и Израилем.

Коронавирус в мире: Новости по теме:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Ирина Погорелая