Зеленый чай, а также соки граната и черноплодной рябины подавляют распространение коронавируса, скапливающегося в ротовой и носоглоточной полостях, выяснили исследователи из института молекулярной вирусологии медицинского центра Ульмского университета (Германия).
Читайте такжеПсихолог дала советы, как не сойти с ума во время пандемииОни допустили, что полоскание соками и чаем может снизить риск распространения коронавируса.
Исследование ученых опубликовано на сервере bioRxiv - он, в отличие от медицинских журналов, позволяет публиковать нерецензированные работы. Ученые рассматривали воздействие различных растительных напитков на распространение коронавируса и вируса гриппа. Наибольшую эффективность показал сок черноплодной рябины, инактивировавший более 96% вирусов. При этом ученые отметили, что эффективность натуральных компонентов зависит от куста, с которого они были собраны, и может отличаться, передает kommersant.
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