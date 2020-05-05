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От коронавируса в мире умерли уже более 250 тысяч человек

06:14, 05 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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В частности, в настоящее время зафиксировано 251 510 смертей от нового коронавируса.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 3 581 469 человек. Вылечились от недуга 1 162 538 пациентов.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 180 288 случаев), Испания (218 011) и Италия (211 938).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (29 079 умерших), Великобритании (28 734) и Испании (25 428).

Как сообщал УНИАН, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Болгария, Великобритания, Польша, Румыния и Швеция все еще не прошли пик заражений коронавирусом.

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