От коронавируса в мире умерли уже более 250 тысяч человек

В то же время, выздоровели от болезни более 1,16 миллиона пациентов.

По состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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В частности, в настоящее время зафиксировано 251 510 смертей от нового коронавируса.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 3 581 469 человек. Вылечились от недуга 1 162 538 пациентов.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 180 288 случаев), Испания (218 011) и Италия (211 938).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (29 079 умерших), Великобритании (28 734) и Испании (25 428).

Как сообщал УНИАН, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Болгария, Великобритания, Польша, Румыния и Швеция все еще не прошли пик заражений коронавирусом.