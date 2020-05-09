Количество инфицированных в мире превысило 4 миллиона, больше всего пострадали США

Лидерами по смертности являются США – 78 616 и Испания – 26 299.

По состоянию на 5:00 9 мая в мире насчитывается уже 4 014 331 инфицированный. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США – 1 322 163, Испании – 260 117, Италии – 217 185, Британии – 211 364.

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Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

С начала пандемии 1 387 181 удалось выздороветь; 276 237, к сожалению, умерли.

Лидерами по смертности являются США – 78 616 и Испания – 26 299.

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