ВОЗ обвинила молодежь в распространении COVID-19 в Европе летом

Вспышки вируса в отдельных странах происходят вследствие изменения поведения человека, подытожил глава европейского представительства ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что молодежь может быть причиной распространения коронавируса в Европе.

Об этом сообщает BBC News.

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По словам главы ВОЗ в Европе Ханса Клюге, рост показателей заболевания в некоторых странах наблюдается именно среди молодежи. Он добавил, что сам является отцом двоих детей и хорошо понимает, насколько молодые люди не хотят пропустить это лето.

Клюге обобщил, что вспышки вируса в отдельных странах происходят вследствие изменения поведения человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 июля во всем мире зафиксировано 16 682 030 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами эпидемии стали 659 374 людей.

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