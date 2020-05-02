В мире на COVID-19 заболели более 3,3 миллиона человек: Украина обогнала Южную Корею

С начала пандемии жертвами стали 238 775, выздоровели – 1 053 344.

По состоянию на 7:30 2 мая в мире уже инфицировано 3 344 274 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Больше всего случаев заражения зарегистрировали в США – 1 103 781, Испании – 213 435, Италии – 207 428, Великобритании – 178 685, Франции – 167 305, Германии – 164 077, Турции – 122 392, России – 114 431.

Согласно статистике, Украина обогнала Южную Корею по количеству инфицированных: 10 861 против 10 780.

С начала пандемии жертвами стали 238 775, выздоровели – 1 053 344.

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