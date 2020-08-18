New York Times: Врачи до сих пор понятия не имеют, как лечить COVID-19

Медики на передовой пытаются спасать людей, не зная наверняка, что может помочь от коронавируса.

Сегодня Джефф Сидэл жив. Он один из миллионов людей, которые выздоровели после COVID-19. Но если спросить его благодарную семью или даже его врачей о том, что спасло ему жизнь, ответ прозвучит мрачно.

"Мы не знаем и, на самом деле, врачи тоже не знают", - говорит его жена Мэрилу.

Читайте такжеThe Atlantic: коронавируса уже изменил людей навсегда После семи месяцев пандемии врачи на передовой во многих случаях стали экспертами по лечению COVID-19. Но они эксперты, которым не хватает главного и наиболее фундаментального инструмента в медицине - твердых доказательств, на которые они могли бы опираться, принимая решения. Об этом пишет New York Times .

Когда коронавирус появился в США в конце января, тогда были большие надежды на быстрый прогресс. Все думали, что ученые найдут способ лечить людей с COVID-19 и разработают вакцину , чтобы остановить его распространение. Сегодня же гонка вакцин продолжается. А ответы на вопрос о том, как лечить COVID-19, до сих пор размыты. Эффективность лишь нескольких препаратов была подтверждена доказательствами. А кроме того существует огромная и хаотическая куча информации о том, что и от чего на самом деле помогает.

Терапевтические режимы в разных больницах разные. И большая часть методов лечения COVID-19 базируется на догадках.

"Во время пандемии было так много вызовов. И, думаю, в первое время люди не понимали на самом деле, насколько важно начать широкие клинические исследования методов лечения. Мы так сильно сосредоточились на вакцинах и надеждах, что они сработают. Мы не уделяли внимания испытаниям лекарств и других методов терапии", - сказал профессор медицины Медицинской школы Стэнфордского университета Кевин Шулмен.

Джефф Сидэл среди ряда препаратов принимал также лекарство от малярии под названием гидроксихлорокин . Теперь его отбросили, так как большое клиническое исследование в Великобритании показало, что он не работает.

Читайте такжеDie Zeit: Люди с избыточным весом тяжело переносят COVID-19, медики объяснили причины Национальный институт здоровья США готовится к запуску большого исследования, которое формально проверит различные дозы разжижителей крови. Эти препараты широко используют для предотвращения образования кровяных тромбов у больных COVID-19.

Кровяную плазму людей, которые уже выздоровели, на данный момент использовали для лечения более 60 тысяч пациентов с коронавирусом. Но до сих пор нет точных доказательств, подтверждающих, что этот метод работает.

"Очень жаль, что у нас нет таких данных, которые бы нам хотелось иметь. Это подчеркивает то, о чем я говорю уже некоторое время: о важности контролируемых случайных испытаний с применением плацебо. Потому что если бы это было сделано, у нас бы были все нужные ответы сейчас. Более того, они были бы у нас уже давно", - сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи.

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Перевод: Лесь Дымань