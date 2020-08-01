В мире инфицировались COVID-19 почти 18 миллионов людей, но более половины выздоровело
09:08, 01 августа 2020Зарубежные новости
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Украина находится в списке между Боливией и Израилем.
REUTERS
По состоянию на утро 1 августа в мире 17 591 973 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Об этом говорится в данных карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
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Больше всего заболевших зарегистрировано в США – 4 562 037, Бразилии – 2 662, 485, Индии – 1 695 988. Украина находится в списке между Боливией и Израилем.
10 330 970 удалось выздороветь, 679 439 человек умерли.
Как сообщал УНИАН, хакеры, связанные с правительством Китая, пытались похитить данные американской биотехнологической компании Moderna, разрабатывающей вакцину от коронавируса в США.
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