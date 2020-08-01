цей матеріал доступний українською

В мире инфицировались COVID-19 почти 18 миллионов людей, но более половины выздоровело

09:08, 01 августа 2020
Зарубежные новости
122 0
REUTERS

Об этом говорится в данных карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Читайте такжеПотенциальная вакцина оказалась способной защитить от заражения коронавирусом

Больше всего заболевших зарегистрировано в США – 4 562 037, Бразилии – 2 662, 485, Индии – 1 695 988. Украина находится в списке между Боливией и Израилем.

10 330 970 удалось выздороветь, 679 439 человек умерли.

Как сообщал УНИАН, хакеры, связанные с правительством Китая, пытались похитить данные американской биотехнологической компании Moderna, разрабатывающей вакцину от коронавируса в США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter