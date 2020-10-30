Отметим, что сейчас из-за роста заболеваемости на коронавирус ряд стран Европы вернули полный или частичный локдаун.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что введение строгого карантина должно быть для стран крайней мерой. Дело в том, что локдаун, помимо большого экономического ущерба, может нести серьезные проблемы для здоровья.

Читайте такжеЗа сутки во всем мире подтвердилось более полумиллиона случаев COVID-19

Прежде всего общенациональный карантин должен давать странам время, чтобы усилить свои системы здравоохранения и улучшить программы отслеживания контактов для быстрого выявления и искоренения новых случаев инфицирования. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, пишет 24 канал со ссылкой на AP.

Правда, по его словам, большинство стран, которые вводили локдаун в марте, достичь этих целей не смогли.

Чем опасен жесткий карантин: мнение ВОЗ

По словам Клюге, введение локдауна наносит сильный вред экономике, психическому здоровью людей и увеличивает масштаб домашнего насилия.

"Поэтому мы рассматриваем национальный локдаун, как крайнюю меру", - подчеркнул Клюге.

Отметим, что сейчас из-за роста заболеваемости на коронавирус ряд стран Европы вернули полный или частичный локдаун. К примеру, так сделала западная соседка Украины - Польша.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заметила рост ежедневной смертности в Европе на 40% по сравнению с прошлой неделей.

Между тем в Украине, несмотря на рост количества больных COVID-19, жесткий карантин вводить пока не собираются. Более жесткие ограничения могут ввести, если суточный прирост больных достигнет 15 тысяч.

По состоянию на 30 октября в Украине за сутки COVID-19 заболели 8 312 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 378 729 случаев COVID-19. В общем от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла 7041 человек, в том числе 173 человека - за прошедшие сутки. Выздоровели 155026 человек, за минувшие сутки – 3 394.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН