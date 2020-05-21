Эксперты назвали типичные ошибки, которые совершает проснувшийся среди ночи человек

Эксперты-сомнологи назвали три типичные ошибки, которые совершает большинство людей, проснувшийся среди ночи.

Если вы просыпаетесь среди ночи, то лучше не совершать этих ошибок, в противном случае будете страдать от невозможности снова заснуть в оставшееся время.

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Как сообщает MedikForum со ссылкой на Focus, нарушения сна стали одной из самых распространенных проблем, с которым столкнулись люди под влиянием возросшего стресса, вызванного пандемией. Преждевременное пробуждение, когда человек неожиданно просыпается среди ночи – их распространенный вид. В этот момент многие люди совершают схожие ошибки. Эксперты-сомнологи назвали три типичные оплошности.

Смотреть на часы. Очень часто те, кто просыпается среди ночи, сначала смотрят на часы. В своем исследовании американский эксперт по сну Дженнифер Л. Мартин из Калифорнийского университета пишет, что в этот момент люди сразу же задумываются, как долго они еще могут спать, прежде чем им придется вставать. Это создает стрессовую ситуацию, мешающую нормально спать дальше.

Включать свет. Если нужно пользоваться туалетом, не включайте свет в комнате, дают совет специалисты. Яркие лучи света замедляют выделение мелатонина (гормон сна). Врачи рекомендуют использовать источники как можно менее яркого освещения.

Вертеться в постели. Когда, проснувшись, вы не можете снова заснуть, не стоит бесконечно поворачиваться с боку на бок в кровати, лучше переключить мозг на другой вид деятельности, советуют эксперты. Можно полистать журнал, попробовать решить небольшой кроссворд. Но следует избегать серфинга соцсетей в смартфоне, работы за компьютером.